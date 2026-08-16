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Wohnimmobilien in Georgenburg, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Georgenburg, Litauen
Haus
Georgenburg, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Jurbarke Sodų g. 49, - Gesamtfläche des Hauses 164.8 qm…
$81,151
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Wohnung 4 zimmer in Georgenburg, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Georgenburg, Litauen
Zimmer 4
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/5
URBARKAS CENTRE IN DER SPACE von 4 CAUSES - RESIDENCE Es gibt 4 Zimmer Wohnung in Jurbarkas…
$73,036
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Wohnung 2 zimmer in Georgenburg, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Georgenburg, Litauen
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
In einer ruhigen Stadt Erzukas, auf dem Parkplatz, mit Blick auf die St. George Kirche, 2 CA…
$13,912
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Wohnung 2 zimmer in Georgenburg, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Georgenburg, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/4
Neubauwohnungen in Šilalė - Wohnungskomplex "Šilalė tiltas" Suchen Sie ein modernes, hochwer…
$127,878
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