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Wohnimmobilien in Jonavos rajono savivaldybe, Litauen

;
Janau
19
32 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
$212,528
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
$120,965
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Haus in Sesuva, Litauen
Haus
Sesuva, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER TEILE DER HAUSHALTE DER HAUTE, DER SIE KAIME. 5 MONTHS ROAD. LÄNDERNSTOFFE NAMAS…
$220,610
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
$210,385
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUF EINER INDUSTRIELLE UND UNSTANDARD 3 GAPSULES wurden im SECOND POINT des CITIZENS 'CE…
$138,551
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 24 m²
Etagenzahl 1
$17,969
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Ein + klasse geräumiges Haus zum Verkauf in der Liberty Street in Jonava! Das Haus befindet…
$289,274
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/9
VERFAHREN FÜR WETTBEWERBSPOLITIK PRINCIPLES: Wohnung im zweiten Stock Geräumiges und komfo…
$123,837
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Haus in Mykoliskiai, Litauen
Haus
Mykoliskiai, Litauen
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
$151,830
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 7/9
In JONVA, Mr. Western G. SALE OF SPACE to the 3THs of THEIR CAPBATS. Die Wohnung, die beque…
$102,598
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
$212,528
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Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 164 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf Jurginų g 11, Ušusaliai, 164.29 m2 Fläche, 1 Etage Das Haus von 164 qm wir…
$288,954
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Haus in Kreslynai, Litauen
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Kreslynai, Litauen
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Es gibt ein 192 m2 Ferienhaus mit einem Grundstück am Flussufer! - Ja. B. 1. Stock 96.27 m 2…
$420,770
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Haus in Guldynai, Litauen
Haus
Guldynai, Litauen
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
IHRE HAUSHALT IN NATURE - IN FOOD, NERIES! Ein Gartenhaus von 120,92 qm wird im Schwimmen v…
$152,811
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
$287,897
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Haus in Kreslynai, Litauen
Haus
Kreslynai, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit einem Grundstück auf dem Ufer des Flusses verkauft! Das Projekt verfügt ü…
$208,992
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Haus in Kreslynai, Litauen
Haus
Kreslynai, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Das Ferienhaus wird mit einem schönen Blick auf den Fluss Neris verkauft. Cottage mit einem …
$275,542
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Moderne A + + Klasse, 107 m 2 Eingeschoss-Häuser mit ~ 5-8 bar Grundstücken im Projekt "Mein…
$286,232
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Wohnung 1 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 8/9
WRITTEN VERFAHREN ZUR ERWÄGUNG VON 9 PROC. Vollständig bezahlte Renovierungen und Aussicht …
$59,805
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Haus in Pakalniskis, Litauen
Haus
Pakalniskis, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Verkauft 4 CAMBAREE HAUSHALT in JONAVA, UPNINKAS Upninkai - ein historisches Erbe reiches Do…
$82,558
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Haus in Veseluvka, Litauen
Haus
Veseluvka, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM 24.96 ARAS LOCATION OF AGRICULTURAL HOUSEHOLD SOUGHT G., LONG K., KAUNO R. SAV. _ _…
$85,531
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
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Fläche 98 m²
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Haus in Cicinai, Litauen
Haus
Cicinai, Litauen
Fläche 52 m²
Etagenzahl 2
$175,321
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Wohnung 4 zimmer in Schweiz, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Schweiz, Litauen
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Moderne A + + Klasse, 107 m 2 Eingeschoss-Wohnungen in einem Doppelhaus mit ~ 5-8 bar Grunds…
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Eigenschaftstypen in Jonavos rajono savivaldybe

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