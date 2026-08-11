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Wohnimmobilien in Garsden, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Garsden, Litauen
Haus
Garsden, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird im Herzen von Gargždai - Žemaitės g verkauft. 9! Es ist eine einzigartige Gel…
$177,860
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