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Wohnimmobilien in Dotnuvos seniunija, Litauen

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Haus in Ausra, Litauen
Haus
Ausra, Litauen
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 3 zimmer in Vainotiskiai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vainotiskiai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
Verkauft 3 GAPSULES IN WESTERN PRICE, BOARD OF BOARD AREA BUTO INFO: Adresse - Kačiupio g. 6…
$40,222
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Immobilienangaben in Dotnuvos seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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