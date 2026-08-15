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Gewerbeimmobilien in Birsen, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 100 m² in Birsen, Litauen
Gewerbefläche 1 100 m²
Birsen, Litauen
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1
Im exklusiven Teil der Stadt Biržai, 200 m vom Ufer des Sees Širvėna und 200 m vom Fluss Apo…
$193,747
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