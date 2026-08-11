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Wohnimmobilien in Gallehnen, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Gallehnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Gallehnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/1
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$11,735
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Haus in Gallehnen, Litauen
Haus
Gallehnen, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
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$87,843
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