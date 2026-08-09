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Wohnimmobilien in Avizieniu seniunija, Litauen

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42 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Bendoriai, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Bendoriai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Verkauft SCHWEIZ UND AUKUS 4 SCHAUBILDUNG in einem HEADER mit 2 PLACE SALE Die Wohnung befin…
$288,588
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Wohnung 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
1-08 apartment BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, friedli…
$242,293
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
1-02 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$158,067
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf ein modernes, hochwertiges Haus an einem einzigartigen Ort - im geschlossenen Do…
$488,795
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
2-09 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$166,144
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Haus in Bukiskis, Litauen
Haus
Bukiskis, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Neue A + + + Klassenhäuser "Home of Friendship", Bukiškis, Avižinė Verkauf von Neubau A + +…
$305,293
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Haus in Lindiniskes, Litauen
Haus
Lindiniskes, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
$686,610
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$517,318
MwSt.
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$516,513
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/3
3-20 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$162,247
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$516,858
MwSt.
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Haus 6 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 6 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein modernes, hochwertiges Haus an einem exklusiven Ort - im geschlossenen Dorf …
$431,100
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Haus in Bendoriai, Litauen
Haus
Bendoriai, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
INITIATE IHRE NEUE RESIDENCE STAGE MIT NEUE LIVING HAUSHALTE "Gemeinsame BETRIEBE. Diese Dim…
$310,366
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Wohnung 2 zimmer in Ezeraiciai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ezeraiciai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer, 61,33 qm Wohnung zu verkaufen in VILON CITY (9 km zu PC "BIG") Wohnung ist für la…
$184,329
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 3/3
3-16 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$162,247
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Haus in Giluziai, Litauen
Haus
Giluziai, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
TEILNAHMEN DER MODERN NACH DER GARANTIE DER GUINEA A + CLASS CODES MIT GARANTIE. Licht und …
$286,520
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Haus in Ezeraiciai, Litauen
Haus
Ezeraiciai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Wir laden die Bewohner von "VILON CITY" ein, in den Wohnungen von "VILON homes" - Hüttentyp …
$398,184
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
1-04 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$148,837
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/3
1-06 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$134,992
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung 3-18 BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist einzi…
$149,408
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/3
3-19 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$127,230
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Haus in Uzudvarionys, Litauen
Haus
Uzudvarionys, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/3
3-21 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
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Fläche 42 m²
Stockwerk 3/3
3-15 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
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Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
2-11 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Haus in Saldene, Litauen
Haus
Saldene, Litauen
Fläche 231 m²
Etagenzahl 1
SYNTHETIK ARCHITEKTUR IN SOSTISCHEN FUTTER - SIGNIFIZIERTE UND MODERNUS LIVING Einfamilienh…
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Haus 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 1
For sale is a modern, high-quality built house in a unique location — in the gated community…
$488,795
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Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
2-12 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/3
1-01 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
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