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Häuser in Avizieniu seniunija, Litauen

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19 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf ein modernes, hochwertiges Haus an einem einzigartigen Ort - im geschlossenen Do…
$488,795
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Haus in Bukiskis, Litauen
Haus
Bukiskis, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Neue A + + + Klassenhäuser "Home of Friendship", Bukiškis, Avižinė Verkauf von Neubau A + +…
$305,293
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Haus in Lindiniskes, Litauen
Haus
Lindiniskes, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
$686,610
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$517,318
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$516,513
MwSt.
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$516,858
MwSt.
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Haus 6 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 6 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein modernes, hochwertiges Haus an einem exklusiven Ort - im geschlossenen Dorf …
$431,100
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Haus in Bendoriai, Litauen
Haus
Bendoriai, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
INITIATE IHRE NEUE RESIDENCE STAGE MIT NEUE LIVING HAUSHALTE "Gemeinsame BETRIEBE. Diese Dim…
$310,366
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Haus in Giluziai, Litauen
Haus
Giluziai, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
TEILNAHMEN DER MODERN NACH DER GARANTIE DER GUINEA A + CLASS CODES MIT GARANTIE. Licht und …
$286,520
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Haus in Ezeraiciai, Litauen
Haus
Ezeraiciai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Wir laden die Bewohner von "VILON CITY" ein, in den Wohnungen von "VILON homes" - Hüttentyp …
$398,184
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Haus in Uzudvarionys, Litauen
Haus
Uzudvarionys, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Saldene, Litauen
Haus
Saldene, Litauen
Fläche 231 m²
Etagenzahl 1
SYNTHETIK ARCHITEKTUR IN SOSTISCHEN FUTTER - SIGNIFIZIERTE UND MODERNUS LIVING Einfamilienh…
$182,576
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Haus 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 1
For sale is a modern, high-quality built house in a unique location — in the gated community…
$488,795
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
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Haus in Uzudvarionys, Litauen
Haus
Uzudvarionys, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
$616,667
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Haus in Bendoriai, Litauen
Haus
Bendoriai, Litauen
Fläche 168 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER KILNIUS BUT DER KÖNIGREICHBEHÖRDE QUALITÄT Klasse A + + PRINCIPLES: - Geräumige…
$323,321
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
SALE to THE COMPLETE INSTALLATE ONE-HAUTE HAUSHOLD! ---------------- Das Haus wird in der fu…
$762,288
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Haus in Bendoriai, Litauen
Haus
Bendoriai, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 1
Eine Wohnung in 4 Schlafzimmern, 3 Bäder im HI-TEK Stallhaus, im Projekt Grarius House! Ers…
$450,177
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Haus in Bendoriai, Litauen
Haus
Bendoriai, Litauen
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
HARMONISIERTE ARCHITEKTUR ZWISCHEN HAUSHALTE IN DER HAUSHALTEN PREMIUM, DER HAUSHALT! REGIST…
$313,415
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