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Geschäftszentrum SATEKLES BIZNESA CENTRS

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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1555
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Letzte Aktualisierung: 03.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Satekles iela, 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Über den Komplex

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Büros der nächsten Generation Geöffnet in 2025, Satekles biznesa centrs ist ein nachhaltiges Class A Bürokomplex mit der renommierten BREEAM Outstanding Zertifizierung. Es ist auf vorausdenkende Unternehmen zugeschnitten, die erstklassige Qualität, Energieeffizienz und einen inspirierenden Workspace priorisieren. Schlüsselmerkmale und Eigenschaften: Flexible Layouts: Büroräume bieten sehr anpassbare Layouts, Premium-Finishs und modernste Gebäudetechnologien. Wohlfühlen: Landschaftliche Grünflächen und Terrassen für Mitarbeiter-Relaxation, Inspiration und nahtlose Zusammenarbeit. Lage: Das Hotel liegt im zentralen Geschäftsviertel von Riga, direkt gegenüber dem Einkaufszentrum "Origo" und dem anstehenden "Rail Baltica" Hub. Infrastruktur: Nur wenige Gehminuten von Old Riga, öffentlichen Verkehrsmitteln und Parks entfernt liegt der Flughafen Riga nur 20 Autominuten entfernt.

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