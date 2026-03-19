Fühlen Sie sich wie zu Hause wohl. Wir sind bequem und sicher.
Der Mieter der Wohnungen in Minsk erhält europäischen Komfort zu weißrussischen Preisen. Wir bieten jedem Kunden ein komplettes Paket von Dokumenten, die die Zahlung und Miete einer Wohnung für einen Tag in Minsk bestätigen. Wir akzeptieren jede Form der Zahlung: Sie können eine Wohnung für einen Tag in Minsk für Bargeld und Non-Cash-Zahlungen mieten. Wir bieten zusätzliche Dienstleistungen: Transfer vom Ort der Ankunft, Buchung, Registrierung für ausländische Bürger, sowie Unterstützung bei der Auswahl von Ausflügen rund um Minsk und Belarus.
Das Hotel House bietet seinen Kunden VIP-Hotel-Apartments im Herzen von Minsk, nur wenige Gehminuten entfernt. Alle Wohnungen für einen Tag in Minsk, im Katalog präsentiert, werden von unserem Unternehmen voll verwaltet und sind Elite-Wohnungen. Wir arbeiten ohne Vermittler, wir hatten einen offiziellen Status für fünf Jahre. Unsere tägliche Vermietung ist völlig legal und zuverlässig.