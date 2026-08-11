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Villen in Vibo Valentia, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Pizzo, Italien
Villa
Pizzo, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zu verkaufen voll möblierte Villa im Portoada Park mit einem großen Landschaftsland. Im Erdg…
$231,053
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Villa in Pizzo, Italien
Villa
Pizzo, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Teil der 8-V-Villa zum Verkauf in der Wohnanlage des Pizzo Beach Club & # 8212; Kalabrien. K…
$265,844
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Immobilienangaben in Vibo Valentia, Italien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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