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Wohnungen mit Swimmingpool in Verona, Italien

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Peschiera del Garda
27
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Neue Wohnung mit eigenem Garten.In einer neu gebauten Residenz in Pesquiera…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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Eigenschaftstypen in Verona

penthäuser
1 Zimmer
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Immobilienangaben in Verona, Italien

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