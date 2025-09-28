Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Italien
  3. Trentino-Südtirol
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Trentino-Südtirol, Italien

Comunita della Vallagarina
2 immobilienobjekte total found
Chalet 7 Schlafzimmer in Pinzolo, Italien
Chalet 7 Schlafzimmer
Pinzolo, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
$1,52M
Chalet 5 Schlafzimmer in Predazzo, Italien
Chalet 5 Schlafzimmer
Predazzo, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Verkauft wird die Villa in der Gemeinde Val di Fiemme, in einem malerischen, sonnigen Ort, m…
$854,246
