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Häuser in Todi, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Todi, Italien
Haus 8 zimmer
Todi, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Bauernhaus am Stadtrand mit einer Fläche von 2,0 Hektar. Erdgeschoss 60 qm Erhöhte Erdgescho…
$290,656
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