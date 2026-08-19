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Hotels in Teramo, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 3 000 m² in Giulianova, Italien
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
IT-070720. Hotel auf der ersten Linie 3*In der zentralen Gegend von Julianova Lido ist ein D…
$3,75M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 200 m² in Alba Adriatica, Italien
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Italien
Zimmer 50
Fläche 2 200 m²
Hotel mit 50 Zimmern in ausgezeichnetem Zustand gegenüber dem Meer mit eigenem Strand und Chalet
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