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Wohnungen in Teramo, Italien

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Tortoreto Lido, Italien
Wohnung 4 zimmer
Tortoreto Lido, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
EG-23. Luxus-Wohnung in Tortreto Luxus-Wohnung zum Verkauf in G. Tortoreto, auf dem ersten H…
$586,100
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Wohnung 4 zimmer in Pineto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pineto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 78 m²
111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинетоНовая квартира в элит…
$316,494
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Wohnung 3 zimmer in Colonnella, Italien
Wohnung 3 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
EC- Apartment nur 80m vom MeerDie Wohnung befindet sich nur 80 m vom Meer entfernt, im viert…
$269,606
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Wohnung 4 zimmer in Tortoreto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$574,378
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Wohnung 5 zimmer in Silvi, Italien
Wohnung 5 zimmer
Silvi, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
90m2 Ferienwohnung 100m vom Meer in einem Kondominium von 4 Einheiten. Erster Stock mit zwei…
$127,889
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Wohnung 5 zimmer in Controguerra, Italien
Wohnung 5 zimmer
Controguerra, Italien
Zimmer 5
Fläche 75 m²
Wohnungen im ersten Stock mit einem oder zwei Schlafzimmern, Bad, Wohnzimmer, Küche, Balkon …
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Teramo

3 Zimmer

Immobilienangaben in Teramo, Italien

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