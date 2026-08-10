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Villen in Senigallia, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Senigallia, Italien
Villa 6 zimmer
Senigallia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 078 m²
BG-V6001N Exklusive Villa mit herrlichem MeerblickExklusive Villa in den Hügeln, nur 4 km vo…
$3,28M
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