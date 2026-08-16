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Häuser in San Severino Marche, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in San Severino Marche, Italien
Haus 7 zimmer
San Severino Marche, Italien
Zimmer 7
Fläche 120 m²
Referenznummer: N601 Name der Immobilie: Casa Chigi I Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Mazerate…
$81,384
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Haus 12 zimmer in San Severino Marche, Italien
Haus 12 zimmer
San Severino Marche, Italien
Zimmer 12
Fläche 280 m²
Bauernhaus auf zwei Ebenen (100 + 100) m mit einer zusätzlichen Mauerwerksstruktur von 40 Qu…
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