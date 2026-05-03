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Gewerbeimmobilien in Roma Capitale, Italien

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Rom
8
9 immobilienobjekte total found
Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment in Rom, Italien
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Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment
Rom, Italien
Fläche 334 m²
Etagenzahl 1
wir bieten für den Verkauf eine komplett renovierte kommerzielle/lab-Einheit (C3/C7), perfek…
$611,243
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Gewerbefläche 2 300 m² in Rom, Italien
Gewerbefläche 2 300 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 300 m²
IT-281016-1. Gebäude (Verkauf) » Italien » RomGebäude zum Verkauf auf Rue del Corso, Rom Et…
$22,27M
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Hotel 850 m² in Albano Laziale, Italien
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 850 m²
IT-170418. Hotel mit privatem Strand, am Ufer des AlbanoseesDas Hotel mit einem privaten Str…
$2,34M
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Gewerbefläche 2 400 m² in Rom, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Rom, Italien
Fläche 2 400 m²
OC-190417. Projekt in Rom 100 Meter vom Kolosseum und KaiserpalastWohnanlage mit Geschäftsrä…
$14,07M
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Hotel 900 m² in Rom, Italien
Hotel 900 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 900 m²
IT-210518. Hotel im Zentrum von RomIm Zentrum eines der berühmtesten Viertel Roms steht ein …
$4,16M
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Hotel 800 m² in Rom, Italien
Hotel 800 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
IT-220219. Hotel 3* 800 m2Im Herzen von Rom, in einer eleganten Villa des frühen zwanzigsten…
$4,10M
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Hotel 912 m² in Rom, Italien
Hotel 912 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27M
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Gewerbefläche 3 000 m² in Rom, Italien
Gewerbefläche 3 000 m²
Rom, Italien
Fläche 3 000 m²
IT-210518-1. Kino in RomHistorisches und renommiertes Kino (Wände und Geschäft) zum Verkauf.…
$8,91M
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Gewerbefläche in Rom, Italien
Gewerbefläche
Rom, Italien
PO-120521W. Hotelgebäude zum Verkauf, 80 Zimmer im Zentrum von RomGebäude zum Verkauf für ei…
$30,48M
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Eigenschaftstypen in Roma Capitale

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