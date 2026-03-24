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Häuser in Rieti, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Poggio Mirteto, Italien
Villa 2 zimmer
Poggio Mirteto, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
ROME-SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$57,278
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Haus 5 zimmer in Forano, Italien
Haus 5 zimmer
Forano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
♣ COLLE SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE under construction, consisting of 2 villa…
$215,276
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Villa 5 zimmer in Montopoli di Sabina, Italien
Villa 5 zimmer
Montopoli di Sabina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 1/3
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina is one of the most authentic lands in Central Ital…
$381,856
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AuraAura
Villa 8 zimmer in Poggio Mirteto, Italien
Villa 8 zimmer
Poggio Mirteto, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$328,628
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Villa 7 zimmer in Castelnuovo di Farfa, Italien
Villa 7 zimmer
Castelnuovo di Farfa, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Newly built stone farmhouse, 290 square meters and fenced land with a courtyard of 13,000 sq…
$522,069
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Haus 7 zimmer in Tarano, Italien
Haus 7 zimmer
Tarano, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/3
Tarano. Country house with warehouses and land. Panoramic country house of 150 square meters…
$276,618
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Nils OttNils Ott
Villa 6 zimmer in Castelnuovo di Farfa, Italien
Villa 6 zimmer
Castelnuovo di Farfa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
Castelnuovo di Farfa. Steinhaus von 334 Quadratmetern mit Schwimmbad, Grundstück von 2.500 …
$562,496
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Immobilienangaben in Rieti, Italien

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