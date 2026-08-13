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Wohnimmobilien in Pontassieve, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 31 zimmer in Pontassieve, Italien
Villa 31 zimmer
Pontassieve, Italien
Zimmer 31
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 33
Fläche 2 000 m²
In Pontassieve, nur 20 Minuten von Florenz entfernt, befindet sich dieses herrliche Anwesen,…
$5,26M
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