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Villen in Poggibonsi, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Poggibonsi, Italien
Villa 4 zimmer
Poggibonsi, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
CA-1389. Villa mit schöner Aussicht auf die Chianti-HügelDie Villa befindet sich in einer do…
$1,76M
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Villa 25 zimmer in Poggibonsi, Italien
Villa 25 zimmer
Poggibonsi, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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