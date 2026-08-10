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Villen in Pietrasanta, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Capriglia, Italien
Villa
Capriglia, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Eine Residenz aus dem 18. Jahrhundert auf den Hügeln der Versilia mit Blick auf die toskanis…
$14,52M
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