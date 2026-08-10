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Wohnimmobilien in Pietrasanta, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Marina di Pietrasanta, Italien
Wohnung 5 zimmer
Marina di Pietrasanta, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
In Tonfano, direkt am Meer gelegen, mit fantastischem Meerblick und Stränden, bieten wir ein…
$1,64M
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Villa in Capriglia, Italien
Villa
Capriglia, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Eine Residenz aus dem 18. Jahrhundert auf den Hügeln der Versilia mit Blick auf die toskanis…
$14,52M
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