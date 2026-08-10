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Villen in Pesaro, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Pesaro, Italien
Villa 6 zimmer
Pesaro, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Immobilienangaben in Pesaro, Italien

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