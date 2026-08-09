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Betriebsgebäude in Perugia, Italien

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Produktion 7 200 m² in Foligno, Italien
Produktion 7 200 m²
Foligno, Italien
Fläche 7 200 m²
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