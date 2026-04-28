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Villen in Penne, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Penne, Italien
Villa 4 zimmer
Penne, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
EC- Schöne Villa (275 qm) in der Nähe des historischen Zentrums von Loreto ApprutinoSchöne V…
$386,826
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