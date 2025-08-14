Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Palermo, Italien

4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Giuliana, Italien
Haus 4 zimmer
Giuliana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Sizilianischer Wohntraum – Haus mit Panoramablick im mittelalterlichen Dorf Giuliana Will…
$64,123
Villa in Cinisi, Italien
Villa
Cinisi, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Die Unterkunft befindet sich in der Gemeinde Cinisi, 5 Minuten von Falcone e Borsellino " Fl…
$494,865
Villa in Castronovo di Sicilia, Italien
Villa
Castronovo di Sicilia, Italien
Die Unterkunft befindet sich in San Pietro, Castronovo di Sicilia. Es besteht aus einem Kell…
$199,967
Schloss in Palermo, Italien
Schloss
Palermo, Italien
Wunderschönes Gebäude an der schönsten Stelle der Hauptstadt von Sizilien Palermo, einer Flä…
$21,77M
