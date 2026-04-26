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Wohnungen mit Swimmingpool in Novara, Italien

3 Zimmer
7
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Komfortable Wohnung in einem schönen Wohnhaus mit Pool. Ausg…
$504,046
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