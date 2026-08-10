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Wohnimmobilien in Monza and Brianza, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Monza, Italien
UP UP
Villa 18 zimmer
Monza, Italien
Zimmer 18
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Privatvilla in Monza – 600 m2 in einer der renommiertesten GegendenItalien • Monza • Z…
$2,84M
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Villa 4 zimmer in Lazzate, Italien
Villa 4 zimmer
Lazzate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
OC-1452457. GartenvillaWir bieten eine Luxusvilla bestehend aus zwei Ebenen an einem Ort nam…
$914,316
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Red Feniks Montenegro
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Immobilienangaben in Monza and Brianza, Italien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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