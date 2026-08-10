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Häuser in Montesilvano, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Montesilvano, Italien
Haus
Montesilvano, Italien
Fläche 6 000 m²
Strand Grundstück von 6.000 Quadratmetern, davon 2.000 2.000 Wohn- und 2.000 Gewerbefläche e…
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Reihenhaus 13 zimmer in Montesilvano, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Montesilvano, Italien
Zimmer 13
Fläche 300 m²
Villa ab 2020 nie bewohnt mit 17 m2 Land. Kellergeschoss mit Keller und Bad. Erdgeschoss mit…
$639,443
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