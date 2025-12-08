Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Mailand
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Mailand, Italien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Mailand, Italien
Studio 1 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/7
Invest in Mailand: Studio von Naviglia Waterfront | €165.000Die perfekte Kombination aus Sti…
$192,246
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mailand, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen