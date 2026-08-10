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Villen in La Spezia, Italien

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Lerici
4
8 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in La Serra, Italien
Villa 6 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
SIR-150515-2. Villa mit Garten in der Stadt Lerici Ein mediterraner Garten von mehr als 7000…
$8,21M
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Villa 3 zimmer in Bonassola, Italien
Villa 3 zimmer
Bonassola, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 250 m²
KK-280817-1. Villa 250 km mit Pool und Garten in 2000 kmVilla zu verkaufen 250 km mit einem …
$1,58M
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Villa 4 zimmer in La Serra, Italien
Villa 4 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
KK-190317. Neue Jugendstilvilla in Lerici. LigunVilla "Venere Azzurra" gebaut 2012, 200 km a…
$3,05M
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Villa 5 zimmer in La Serra, Italien
Villa 5 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-8. Luxusvilla in einer Stadt in LericiLuxusvilla, in einer Stadt von Byron an der …
$6,10M
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Villa in La Serra, Italien
Villa
La Serra, Italien
Fläche 230 m²
KK-100317. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » LericiDie Hauptvilla in 160 km + angrenzen…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Levanto, Italien
Villa 6 zimmer
Levanto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
KK-020317-4. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » LevantoDie Villa befindet sich im Nation…
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Villa 6 zimmer in Vernazza, Italien
Villa 6 zimmer
Vernazza, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 120 m²
KK-070715-2. Villa in Cinque Terre Nationalpark ItalienVilla 120 km Wohnfläche + Terrassen. …
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Villa in Portovenere, Italien
Villa
Portovenere, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 Fläche // SOLARIUM 40 M2 // 4 Schlafzimmer // 2 Badezimmer…
$1,22M
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Immobilienangaben in La Spezia, Italien

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