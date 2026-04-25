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Villen in Ispra, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Ispra, Italien
Villa 6 zimmer
Ispra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
FP-T730. Moderne Villa mit einzigartigem Blick auf den Lago MaggioreModerne Villa mit einzig…
$1,35M
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