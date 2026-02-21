Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Iglesias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Iglesias, Italien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nebida, Italien
Wohnung 3 zimmer
Nebida, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/4
Neue gemütliche Apartments im sardischen Stil, ein verheiratetes Schlafzimmer mit Meerblick,…
$330,806
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nebida, Italien
Wohnung 2 zimmer
Nebida, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen