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Villen in Finale Ligure, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Finale Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Finale Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 430 m²
KK-1265-Ian. Wunderschöne LuxusvillaEine prächtige Luxusvilla in den späten 90er Jahren ist …
$5,09M
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