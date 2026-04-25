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Villen in Fiano Romano, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Fiano Romano, Italien
Villa 6 zimmer
Fiano Romano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
IT-180618. Neue Villa auf drei Ebenen nicht weit von RomCapena, Colle del Fagiano, 25 km vom…
$879,150
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