Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Cremona
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Cremona, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Cremona, Italien
Villa 10 zimmer
Cremona, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 50 400 m²
Etagenzahl 2
Renoviertes Bauernhaus mit 5 Hektar Land – Cremonesische LandschaftIn der malerischen Landsc…
$930,945
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cremona, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen