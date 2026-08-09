Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Como
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Como, Italien

;
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 700 m² in Acquaseria, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Acquaseria, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-3580. Verkauf von Agrotourismus in der Nähe von ComoIn Brianz, in der Nähe des Comer Sees…
$17,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 340 m² in Laglio, Italien
Hotel 340 m²
Laglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
IT-300418. Verkauft! Hotel am Comer See in LaglioZu verkaufen ist ein kleines Hotel am Comer…
$3,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 76 m² in Campione dItalia, Italien
Gewerbefläche 76 m²
Campione dItalia, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Das ASTOR Condominium befindet sich im Zentrum von Campione d'Italia. Das gesamte Gebäude wu…
$501,725
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Lager 849 m² in Carlazzo, Italien
Lager 849 m²
Carlazzo, Italien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 849 m²
Wir bieten ein Gebäude mit handwerklicher, gewerblicher und Wohnnutzung für das Erdgeschoss …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen