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Mehrfamilienhäuser in Italien

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Miethaus in Sardinien, Italien
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Sardinien, Italien
Separates Haus zum Verkauf in Lampjana - Ecke des ParadiesesEntdecken Sie diesen herrlichen …
$1,13M
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Miethaus 1 065 m² in Florenz, Italien
Miethaus 1 065 m²
Florenz, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 065 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude, erbaut in den Jahren 1865–1897.sol. Architekt Narcisso Frosali im Auftrag der F…
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