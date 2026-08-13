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Gewerbeimmobilien in Certaldo, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 400 m² in Certaldo, Italien
Gewerbefläche 1 400 m²
Certaldo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
$3,52M
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