Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Campiglia Marittima
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Campiglia Marittima, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Campiglia Marittima, Italien
Villa
Campiglia Marittima, Italien
Fläche 250 m²
KK-020317-1. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Кампилья-МаритимаВладение 1800г пострйки…
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen