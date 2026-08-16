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Villen in Camerino, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 30 zimmer in Camerino, Italien
Villa 30 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 30
Fläche 1 400 m²
Referenznummer: N864 (R) Objektname: Casa Ridente Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
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Villa 14 zimmer in Camerino, Italien
Villa 14 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 14
Fläche 430 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
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