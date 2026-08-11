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Villen in CastedduCagliari, Italien

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Villa 4 zimmer in Cagliari, Italien
Villa 4 zimmer
Cagliari, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из пр…
$339,938
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Villa 4 zimmer in Cagliari, Italien
Villa 4 zimmer
Cagliari, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
IT-030420-2. In einem geschlossenen Kondominium, zum Verkauf zwei Etagen Villa von 130 qm.In…
$345,799
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Villa 4 zimmer in MureraMuravera, Italien
Villa 4 zimmer
MureraMuravera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
IT-030420-3. Wunderschöne Villa von 400 qm.Auf Verkauf eine herrliche Villa von 400 qm mit e…
$679,876
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Immobilienangaben in CastedduCagliari, Italien

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