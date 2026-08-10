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Gewerbeimmobilien in Alessandria, Italien

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Gewerbefläche 2 200 m² in Alessandria, Italien
Gewerbefläche 2 200 m²
Alessandria, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 200 m²
LD-0387. Luxusvilla in einem antiken Vorort umgeben von grünen Landschaften von PiemontDiese…
$4,10M
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