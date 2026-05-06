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Safed, Israel
von
$1,85M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali —…
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Safed, Israel
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$1,59M
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Safed, Israel
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$1,78M
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