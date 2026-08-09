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Villen in Jerusalem, Israel

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4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Villa 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 300 m²
Bezug: J1 Bezirk: Ramat Denya Luxusvilla zu vermieten - Urlaub Schöne und geräumige private …
Preis auf Anfrage
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Villa 7 zimmer in Jerusalem, Israel
Villa 7 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 7
Fläche 268 m²
Eine außergewöhnliche Eigenschaft, von seltener Schönheit, zum ersten Mal zum Verkauf vorges…
$3,33M
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Villa 9 zimmer in Jerusalem, Israel
Villa 9 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 9
Fläche 517 m²
Individuelles Haus im Herzen von Jerusalem, in einer sehr prestigeträchtigen Gegend gelegen …
$15,32M
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Villa 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Villa 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 350 m²
Ausgezeichnete Villa im Zentrum von Givat Hambatar, 350 m2 gebaut, 400 m2 Grundstück, riesig…
$5,34M
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