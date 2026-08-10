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Villen in Bezirk Tel-Aviv, Israel

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Tel-Aviv
16
Tel Aviv
17
Herzliya
11
30 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 Um zu renovieren. großes Poten…
$2,01M
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Villa 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Im Herzen von Tel Aviv, 2,5 helle und ruhige Zimmer mit Aufzug, 2 Minuten vom Rothschild Bou…
$1,13M
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Villa 10 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 10 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 10
Fläche 1 082 m²
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfor…
$15,74M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Bat Yam, Israel
Villa
Bat Yam, Israel
Bezug: BY 206 Neues Projekt auf Bat Yam nur 10 Minuten von Tel Aviv und hat ein paar Schritt…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 160 m²
Privathaus von 160m2 Wohnfläche auf 250m2 Land. Schwimmbad und Garten. Keine Arbeit geplant.…
$2,25M
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Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Ideal für eine große Familie! Das Hotel liegt zwischen Namal Tel Aviv und dem Stadtteil Base…
$2,30M
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Villa 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 266 m²
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im …
$8,10M
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Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Auf der Bograshov Straße, einen Steinwurf vom Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude…
$3,15M
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Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Referenz TL 2438 Bezirk im Herzen von Tel Aviv 100 m2 vom Meer Das Projekt garantiert High-E…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 118 m²
Modernes Gebäude in der Nähe von Hayarkon Park 108m2 + 10m2 Balkon 5 hochmoderne voll möblie…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Basel! Miklat (abri) Wohnung zwischen Dizengoff Street und Basel Street mit großem Potenzial…
$1,45M
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Villa 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 360 m²
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Quali…
$4,16M
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Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 149 m²
Schönes Erdgeschoss im Neubau zwischen Kikar Rabin und Bloch Street. 4 Zimmer 110 m2 + 39 m2…
$2,60M
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Villa 5 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von d…
$7,20M
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Villa 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2…
$1,07M
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Villa 6 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 6 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 6
Fläche 400 m²
Referenz: HR 128 Bezirk Hertzelia Pitouah Schöne moderne Villa In einer ruhigen Straße 400 m…
$7,16M
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Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimme…
$3,50M
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Villa 6 zimmer in Ramat Gan, Israel
Villa 6 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 6
Fläche 230 m²
Bezug: RG 106 Schöne Villa in Ramat Gan Bezirk: Ramat Chen 6 Stück Grundstück: 417 m2 Wohnfl…
$3,96M
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Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 A wiederherstellen .great Pote…
$2,23M
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Villa 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im westlichen Teil von Florentiner. Neue und hochwertige Ge…
$995,670
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Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Das kleine Paris, ein Cocktail aus Kunst, Kultur und Kulinarik, Die Kirsche von Tel Aviv – g…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 820 m²
Die schönste Villa zum Verkauf in Israel befindet sich in der Elite und exklusiven Nachbarsc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Atemberaubende neue Villa zum Verkauf in Herzliya Pituach - auf der Westseite der Stadt gele…
Preis auf Anfrage
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Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
2 different plots of of land for sale on the most sought-after streets in Tel-Aviv’s famous …
Preis auf Anfrage
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Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 970 m²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 200 m²
Das kleine Paris, ein Cocktail aus Kunst, Kultur und Kulinarik, Die Kirsche von Tel Aviv – g…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Eine prächtige Villa mit Pool, Wasserfällen und riesigen Decken - in bester Lage - das berüc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 020 m²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Bezirk Tel-Aviv, Israel

mit Garten
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