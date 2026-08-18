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Villen in Herzliya, Israel

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11 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 Um zu renovieren. großes Poten…
$2,01M
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Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 A wiederherstellen .great Pote…
$2,25M
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Villa 10 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 10 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 10
Fläche 1 082 m²
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfor…
$15,74M
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Villa 5 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von d…
$7,20M
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Villa 6 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 6 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 6
Fläche 400 m²
Referenz: HR 128 Bezirk Hertzelia Pitouah Schöne moderne Villa In einer ruhigen Straße 400 m…
$7,25M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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TekceTekce
Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 200 m²
Das kleine Paris, ein Cocktail aus Kunst, Kultur und Kulinarik, Die Kirsche von Tel Aviv – g…
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 820 m²
Die schönste Villa zum Verkauf in Israel befindet sich in der Elite und exklusiven Nachbarsc…
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Atemberaubende neue Villa zum Verkauf in Herzliya Pituach - auf der Westseite der Stadt gele…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Eine prächtige Villa mit Pool, Wasserfällen und riesigen Decken - in bester Lage - das berüc…
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