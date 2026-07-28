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Wohnquartier Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39605
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Sharett, 24

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zum ausschließlichen Verkauf In der neuen nördlichen Nachbarschaft, nahe Kikar Hamedina Aktivitäten in der Nähe von 24 Moshe Sharett Street Im westlichen und beliebtesten Teil der Straße Ein luxuriöses Boutique Projekt Im 4. Stock, an der Straßenfassade Wohnung von 160 m2 + 26 m2 Balkone: 18m2 vorne und 8m2 hinten Nur 2 Wohnungen pro Etage, gehobene Dienstleistungen 5 Zimmer, das Hauptschlafzimmer verfügt über einen Ankleidebereich und einen privaten Balkon 3 WC, 2 Duschen Privatparkplätze in Tabu

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Tel-Aviv, Israel
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